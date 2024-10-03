KARATE FEDERASYONU SEÇİMLERİ 22 EKİM’DE ANKARA’DA YAPILACAK

Türkiye Karate Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulu 22 Ekim 2024 Salı günü Ankara’da yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonu’nun 6. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulu gün sayıyor. Daha önce Tahkim Kurulu’na yapılan itiraz nedeniyle rötar yapan seçimler nihayet 6. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulu 22 Ekim 2024 Salı günü Ankara’da gerçekleşecek.

Seçimler Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsünün 20. Maddesi 1 (c) bendi gereği 6. Olağan Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu belirlenen gündem maddeleri gereğince yeterli çoğunluk sağlanmasıyla beraber Ankara’da yapılacak.

Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 2. Toplantı bir sonraki gün 23/10/2024 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Delegelerin kayıt işlemleri 6. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurul günü 10:00-11:30 saatleri arasında yapılacak.

Mevcut Federasyon Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Rahmetli Başkan Esat Delihasan’dan sonra yapılan seçimle göreve gelmişti. Bugüne kadar 1. dönem görev yapan Başkan Uğuz, yeni dönemde yeniden aday oldu. Muhalefet kadında ise Uluslararası karateyi yakından bilen Ercüment Taşdemir ve güçlü aday Sensei Ömer Habeş gibi isimler yer alıyor.