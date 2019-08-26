  • Anasayfa/
  • Flaş/
  • Taekwondo Dünya Takımlar Şampiyonası’nda Bronz Madalya
  • /

    26 Ağustos 2019

    tarihinde eklendi.

Taekwondo Dünya Takımlar Şampiyonası’nda Bronz Madalya

Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı, Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası’na Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından davet edilen en iyi 8 ülke katılıyor. Türkiye’yi Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde sporcular Hasan Can Lazoğlu, Yunus Sarı, İkra Kayır ve Ayşe Asma’dan oluşan takım temsil etti. Türkiye, 8 ülkenin katıldığı organizasyonda ilk turda Güney Kore’yi 37-30 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde evsahibi Çin’e 83-48 mağlup olan Türkiye, bronz madalya maçında Fildişi Sahili ile karşılaştı. Rakibini 74-28 mağlup eden Türkiye, organizasyonu 3’ncü tamamlamayı başardı.

Benzer İçerikler
TTF, Minikler Doğu Müsabakaları ile ilgili bir duyuru yayınladı
Duyuru TTF, Minikler Doğu Müsabakaları ile ilgili bir duyuru yayınladı
Esat Delihasan, “Türk milleti dünyaya demokrasi dersi verdi.”
Flaş Esat Delihasan, “Türk milleti dünyaya demokrasi dersi verdi.”
Tülay Albear ABD National Championchip’de Yine Kürsüde…
Flaş Tülay Albear ABD National Championchip’de Yine Kürsüde…
Teknik Olarak Wushu, Dayanıklılık Sporudur…
Flaş Teknik Olarak Wushu, Dayanıklılık Sporudur…
İngiltere’nin Manchester şehrinde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz
Gündem İngiltere’nin Manchester şehrinde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz
Esat Delihasan, “Asıl hedefimiz Tokyo, işimizi şansa bırakmak istemiyoruz.”
Flaş Esat Delihasan, “Asıl hedefimiz Tokyo, işimizi şansa bırakmak istemiyoruz.”
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !