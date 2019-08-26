Taekwondo Dünya Takımlar Şampiyonası’nda Bronz Madalya

Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı, Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası’na Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından davet edilen en iyi 8 ülke katılıyor. Türkiye’yi Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde sporcular Hasan Can Lazoğlu, Yunus Sarı, İkra Kayır ve Ayşe Asma’dan oluşan takım temsil etti. Türkiye, 8 ülkenin katıldığı organizasyonda ilk turda Güney Kore’yi 37-30 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde evsahibi Çin’e 83-48 mağlup olan Türkiye, bronz madalya maçında Fildişi Sahili ile karşılaştı. Rakibini 74-28 mağlup eden Türkiye, organizasyonu 3’ncü tamamlamayı başardı.