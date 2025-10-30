Tavşanlı Karate’den Tarihi Başarı: Avrupa Yolunda Gurur Dolu Bir Hikâye

Haber: Vasfi Aşçı

@vasfiasci

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2018 yılında kurulan Tavşanlı Karate, kısa sürede yalnızca bölgesinin değil, Türkiye’nin en dikkat çeken karate kulüplerinden biri hâline geldi. Kurucusu ve antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı önderliğinde yürütülen sistematik çalışmalar, yıllar içinde hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük başarılara dönüştü.

Yedi Yılda Zirveye Uzanan Başarı Hikâyesi Yedi Yılda Zirveye Uzanan Başarı Hikâyesi

Tavşanlı’da Karate’nin temelleri 2018 yılında atıldı. Henüz ilk yıllarında Türkiye üçüncülüğü elde eden ekip, pandemi döneminin ardından güçlü bir dönüş yaptı. 2021 yılında iki takım kata ile katıldıkları Türkiye Şampiyonasında iki Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye şampiyonluğu kazandılar. Bu başarının ardından 2022’de Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda genel klasman ikinciliğini elde eden Tavşanlı Karate, yükselişini sürdürdü.

2023 yılı ise adeta bir dönüm noktası oldu. Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde rekor sayıda madalya kazanan Tavşanlı sporcuları, kız takım kata kategorilerinin tamamında kürsüye çıkmayı başardı. Ayrıca Balkan Şampiyonluğu da bu yılın en önemli kazanımları arasındaydı. Ancak esas tarihi başarı, 82 ülkeden 4200 sporcunun katıldığı Dünya Gençlik Ligi‘nde geldi. Tavşanlı’nın iki sporcusu Elizan Sağlam ve Nimet Berra Karakuzu, finale kalarak hem Tavşanlı’yı hem Türkiye’yi gururlandırdı. Böylece dünya karate tarihine geçen iki Tavşanlı sporcu, Türk sporuna unutulmaz bir imza attı.

2024 yılında da Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla başarı grafiğini sürdüren ekip, aynı yıl Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etti. 2025 yılına gelindiğinde ise Tavşanlı Karate sporcuları artık Ümit-Genç kategorilerde de kürsülerin daimi konukları hâline geldi.

Elazığ’da Yeni Zafer: 7 Madalya ile Dönüş Elazığ’da Yeni Zafer: 7 Madalya ile Dönüş

24–26 Ekim 2025 tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası, Tavşanlı Karate için bir başka gurur tablosuna dönüştü. Tavşanlı ekibi, şampiyonadan bir altın, iki gümüş ve dört bronz madalya ile döndü. Ümit Kadın Ferdi Kata’da çifte üçüncülük, Ümit-Genç Kadın Takım Kata’da ise ikincilik ve üçüncülük kürsülerini yine Tavşanlı doldurdu.

Bu başarı tesadüf değil. Alimci, bu şampiyona öncesinde beş aylık özel bir hazırlık planı yaptıklarını belirtiyor:

“Federasyonun belirlediği 32 sporcu kotasına girmek için Mayıs ayında detaylı bir planlama süreci başlattık. Karate, atletik performans ve mental antrenmanları bir arada yürüttük. Sporcularımızın yalnızca sportif değil, anatomik ve fizyolojik gelişimlerini de gözeten uzun süreli bir gelişim modeli uyguluyoruz.”

Avrupa Yolunda Tavşanlı Rüzgârı

Şimdi ise Tavşanlı Karate, Avrupa Şampiyonası için Elazığ’dan yeni bir sayfa açıyor. Mustafa Oğulcan Alımcı ve ekibi, hem Türkiye’nin hem de Tavşanlı’nın adını Avrupa’da bir kez daha duyurmak için tatamide. Alimci, bu süreci bir spor müsabakasının ötesinde bir misyon olarak görüyor:

“Avrupa arenasında Türkiye’yi temsil etmek bizim için yalnızca bir hedef değil, büyük bir sorumluluk. Bu yolculuk bizim için madalya kazanmaktan çok daha fazlası; Türk Karate’sinin disiplinini, karakterini ve çalışkanlığını yansıtma fırsatı. 2026 yılı için öncelikli hedefimiz, sporcularımızın hem fiziksel hem de zihinsel olarak olgunlaşarak ülkemizi en üst seviyede temsil etmesidir.”

Tavşanlı’dan Dünyaya Yükselen Bir Marka Tavşanlı’dan Dünyaya Yükselen Bir Marka

Tavşanlı Karate’nin hikâyesi, yalnızca spor başarılarıyla değil, aynı zamanda bir şehrin kenetlenmesiyle de yazılıyor. Arkalarında aileleri, takımları, dostları ve tüm Tavşanlı halkı bulunan bu genç sporcular, hem Türkiye’ye hem dünyaya örnek bir model oluşturuyor.

Disiplin, emek ve inancın birleştiği bu başarı öyküsü, Mustafa Oğulcan Alimci’nin liderliğinde Tavşanlı’nın adını Avrupa’dan dünyaya taşımaya devam ediyor.

“Önce sağlık, sonra başarı, gurur, zafer ve sevinç daim olsun…”

Bu söz, Tavşanlı Karate’nin yalnızca bir spor kulübü değil; aynı zamanda bir duruşun, bir inancın ve bir emeğin sembolü olduğunu kanıtlıyor.

#TavşanlıKarate

#AvrupaYolunda

#GururDoluBaşarı

#KütahyanınGururu

#KarateSevgisi

#SporunKalbiTavşanlıda

#MustafaOğulcanAlimci

#MilliSporcularYetişiyor

#DisiplinleBaşarı

#KarateTürkiye