Uluslararası Turkish Open Karate 27-29 Eylül’de…

Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası 27-29 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Ataşehir Silence Hotel’de gerçekleşecek.

İstanbul’da Open karate heyecanı! Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası 27-29 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Tüm kategorilerde dereceye giren sporculara ödül verilirken turnuvanın toplam ödülü 50.000 € olacak. Ataşehir Silence Hotel’deki turnuva Minik, Yıldız, Ümit, Genç, Büyükler ve Veteranlar Ferdi ve Takım Kata-Kumite kategorilerinde yapılacak.

Yarışmanın online kayıtları TKF’nin resmi sitesi üzerindeki ilgili linkten yapılmaktadır…