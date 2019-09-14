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    15 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Uluslararası Turkish Open Karate 27-29 Eylül’de…

SİYAHKUŞAK

Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası 27-29 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Ataşehir Silence Hotel’de gerçekleşecek.

İstanbul’da Open karate heyecanı! Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası 27-29 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.  Tüm kategorilerde dereceye giren sporculara ödül verilirken turnuvanın toplam ödülü 50.000 € olacak. Ataşehir Silence Hotel’deki turnuva Minik, Yıldız, Ümit, Genç, Büyükler ve Veteranlar Ferdi ve Takım Kata-Kumite kategorilerinde yapılacak.

Yarışmanın online kayıtları TKF’nin resmi sitesi üzerindeki ilgili linkten yapılmaktadır…

 

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