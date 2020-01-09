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  • Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue’den Türkiye’ye kutlama ve teşekkür mektubu
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    10 Ocak 2020

    tarihinde eklendi.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue’den Türkiye’ye kutlama ve teşekkür mektubu

SİYAHKUŞAK

Türkiye, para taekwondo branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına tam kadro katılmayı başaran tek ülke oldu. Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına en fazla sayı olan 6 kotayı birden kazanan Türkiye’yi kutladı.

Bir ülkenin en fazla 6 kota elde edebileceği paralimpik oyunlarda Türkiye tüm kategorilerde kota kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar, K44 58 kiloda Gamze Gürdal, K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut ülkemize kota kazandıran isimler oldu.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue’den Türkiye’ye bir kutlama ve teşekkür mektubu geldi. Başkan Choue, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına en fazla sayı olan 6 kotayı birden kazanan Türkiye’yi kutlarken, bunu başaran tek federasyonun Türkiye Taekwondo Federasyonu olduğunu vurguladı. Başkan Choue, para taekwondo branşının kurulduğu günden bu yana en büyük destekçilerinden olan Türkiye’ye bu başarısından dolayı teşekkür etti.

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