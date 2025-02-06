GENÇ JUDO MİLLİ TAKIMI BOSNA HERSEK’TE

Genç Milli Takımımız, T.DİREKTÖR Mustafa KALAYCI, Abdülkadir COŞKUN, Hakan AYDOĞAN, Antrenörlerimiz Yasin DOĞAN, Barış ÖZEN , Handan SÜLOĞLU, FİZYOTERAPİST Yavuz YALÇIN ve Fatma KÜÇÜK eşliğinde 50 Sporcumuz ile 08-09 ŞUBAT 2025 tarihleri arasında Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde düzenlenecek olan Avrupa Kupası için bu şehre giderek kampa girdi.