GENÇ JUDO MİLLİ TAKIMI BOSNA HERSEK’TE
Gençler Avrupa Judo Kupası 08-09 ŞUBAT 2025 tarihleri arasında Bosna Hersek’te düzenlenecek. Genç Milli Takım Avrupa Kupası için Bosna Hersek’te turnuva saatini bekliyor…
Genç Milli Takımımız, T.DİREKTÖR Mustafa KALAYCI, Abdülkadir COŞKUN, Hakan AYDOĞAN, Antrenörlerimiz Yasin DOĞAN, Barış ÖZEN , Handan SÜLOĞLU, FİZYOTERAPİST Yavuz YALÇIN ve Fatma KÜÇÜK eşliğinde 50 Sporcumuz ile 08-09 ŞUBAT 2025 tarihleri arasında Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde düzenlenecek olan Avrupa Kupası için bu şehre giderek kampa girdi.
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