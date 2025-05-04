

İstanbul Gençler Avrupa Kupası’nda 4 Madalya!

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN GENÇLER AVRUPA JUDO KUPASI 4 MADALYA

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen ve 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı Gençler Avrupa Kupası’nda millî judokalarımız 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Erkekler +100 kg finalinde sporcumuz Recep Ergin, Japon rakibi Gai Hatakeyama’yı mağlup ederek Altın madalya kazandı.

Kadınlar -48 kg’da yer alan Zilan Ertem, bronz madalya maçında Begümnaz Doğruyol’u mağlup ederek Bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar -63 kg kategorisinde mücadele eden sporcumuz Sinem Oruç, bronz madalya mücadelesinde Fransız rakibi Manon Agati Alouache’yi mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar +78 kg kategorisinde yarışan Sema Mete, Brezilyalı rakibi Evellyn Vitoria’yı yenerek bronz madalya elde etti.