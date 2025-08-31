KOCAELİ SÜMERSPOR YİNE FARKINI GÖSTERDİ



Haber: Vasfi AŞÇI

Edirne’de Meriç Nehri üzerindeki ülkemizin tek olimpik kürek parkurunda düzenlenen 2025 Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli Sümer Spor farkını gösterti.

22-23-24 Ağustos tarihlerinde Edirne’de Meriç Nehri üzerindeki ülkemizin tek olimpik kürek parkurunda düzenlenen 2025 Gençler Türkiye Şampiyonası’na Kocaeli’nden dört kulüp katıldı.

Şampiyonada Kocaeli Sümerspor Kürek, Bayramoğlu Yelken ve Kürek, Şişecam Çayırova ve Hereke Nuh Çimento Kürek kulüpleri toplamda 40 civarında sporcu ile mücadele etti.

En az katılımcıyı (1 sporcu) Kocaeli Sümerspor çıkarırken, en fazla katılımı ise 16 sporcu ile Şişecam Çayırova sağladı. Buna rağmen, büyük bir başarıya imza atan Kocaeli Sümerspor sporcusu Zeynep Tunçel, U17 Kadınlar Tek Çifte kategorisinde finale yükselerek Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Şampiyona sonrası 25 Ağustos’ta yapılan Milli Takım seçmelerinde de önemli bir başarı elde eden Tunçel, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi köklü kulüplerin sporcularını geride bırakarak Kocaeli’den Milli Takıma seçilen tek sporcu olmayı başardı. Zeynep Tunçel, 13-14 Eylül tarihlerinde Yunanistan’ın Ioannina kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek.

Başiskele’de yaklaşık 4 ay önce hizmete giren Başiskele Su Sporları Merkezi’nin ilk meyvesini verdiğini belirten Sümerspor Başantrenörü Ümmet Subaşı, Zeynep’in başarısının ardından merkezde birçok milli sporcunun yetişeceğini ifade ederek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a Türk küreği adına teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Ekim ayında Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşecek olan Deniz Küreği Avrupa Şampiyonası için kota alan Kocaeli Sümerspor, bu yarışta ilimizi temsil edecek tek kulüp olma unvanını da kazandı.