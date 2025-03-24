OZEKİ ONOSATO, BÜYÜK SUMO TURNUVASI’NDA İMPARATORLUK KUPASINI KAZANDI



Ozeki Onosato, 23 Mart’ta Edion Arena Osaka’da düzenlenen Bahar Büyük Sumo Turnuvası’nda rakipleri Takayasu’yu playofflarda yenerek kariyerinin üçüncü İmparatorluk Kupası’nı kazandı ve yokozuna’ya yükselme şansını artırdı.



Onosato ve maegashira No. 4 Takayasu, 15 günlük turnuvayı 12-3’lük derecelerle tamamlayarak uzatma maçına zorladı. Ozeki, karşılaşmanın başında Takayasu’ya doğru ilerledi, rakibinin kemerini sıkıca kavradı ve onu dohyodan dışarı iterek üçüncü İmparator Kupası’nı kazandı ve sumoda en yüksek ikinci rütbeye yükseldiğinden beri ilkini kazandı.

Onosato, şampiyonluğu kazanarak, Mayıs ayında Tokyo’da düzenlenecek Yaz Büyük Sumo Turnuvası’nı kazanması halinde Yokozuna’ya terfi etme şansına kavuşacak. Karşılaşmanın sonucu, üç playoff’u kaybeden eski bir ozeki olan 35 yaşındaki Takayasu için bir başka büyük hayal kırıklığı oldu.

Onosato, “Bu turnuva zorlu geçti ama galibiyeti elde etmeyi başardığım için gerçekten mutluyum, geçmiş normal maçlarda Takayasu ile iki kez karşılaşmıştım ve onu yenememiştim. Kazanmak için kararlılık gerektiğini düşündüm.” dedi.