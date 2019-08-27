Avatar Atakan’ı Yangın Merdiveninden Kaçırdılar!

Önceki gün hayranlarıyla buluşmak için Azerbaycan’a giden Survivor 2016 şampiyonu ve kick bokscu, Çağan Atakan Arslan, yaşadığı izdiham yüzünde korumalar tarafından yangın merdiveninden kaçırıldı.

Avatar Atakan lakabı ile bilinen 2016 Survivor şampiyonu, Çağan Atakan Arslan, önceki gün hayranları ile buluşmak üzere Azerbaycan’a gitti. Aynı zamanda Kick boks sporucusu da olan Avatar Atakan, burada büyük ilgiyle karşılantı.

Survivor 2016 şampiyonu, Başkent Bakü’deki bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluşmak istedi. Fotoğraf çektirirken hayranlarının izdiham yarattığını ve çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği gören Avatar Atakan, yoğun ilgiden dolayı zor anlar yaşayınca korumalar tarafından yangın merdiveninden kaçırıldı.

Çağan Atakan Arslan, yaşanan olay sonrası yaptığı açıklamada tedbirlere rağmen izdiham yaşandı. Çocukları tehlikeye atamazdım.” diye konuştu.