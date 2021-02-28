Avni Yıldırım, Cancelo Alvarez’e 3 Raund Dayandı!

Başarılarıyla tüm Türkiye’yi gururlandıran milli boksörümüz Avni Yıldırım, boks dünyasının yıldızlarından Canelo Alvarez ile ringe çıktı. Profesyonel boks tarihinin büyük maçında Avni Yıldırım, Canelo’nun korumaya çalıştığı WBA ve WBC dünya süper orta sıklet kemer maçında doktor kararıyla ringden çekildi.

Corona virüs pandemisi kuralları nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin tribünden izlediği mücadelenin biletleri yaklaşık 8 bin Dolar’dan satılan dev mücadele 3 raunt sürerken kazanan taraf Meksikalı boksör Canelo Alvarez oldu. Avni Yıldırım, doktor kararıyla maça devam edemeyeceğini açıkladı ve 4. raunda çıkamadı.

Boksun en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Meksikalı Alvarez’in 3. rauntta sağ-sol kombinasyonları etkili oldu. Yıldırım’ı kenara alan Alvarez yumruklarına devam etti. Maçın sonuncu raundu olan bu rauntda, Avni Yıldırım’ın antrenörü Joel Diaz boksörünün maça devam edemeyeceğini duyurdu. Kariyerindeki 3. mağlubiyetini alan 29 yaşındaki Türk boksör umutla geldği maçtam mağkup ayrıdı.

Bu karşılaşma öncesi boksörümüz Avni Yıldırım’ın 23 maçta 21 galibiyeti (12 nakavt), 2 yenilgisi; Alvarez’in ise 57 maçta 54 galibiyeti (36 nakavt), 2 beraberliği, 1 yenilgisi bulunuyordu.