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  • FLAŞ! Buda Oldu! Avupa Taekwondo Birliği’nden Online Avrupa Şampiyonsı
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    9 Nisan 2020

    tarihinde eklendi.

FLAŞ! Buda Oldu! Avupa Taekwondo Birliği’nden Online Avrupa Şampiyonsı

SİYAHKUŞAK

Avupa Taekwondo Birliği (WTE) bir ilke imza atarak 1. Online Avrupa Açık Taekwondo Poomsae Şampiyonası için start verdi. Şampiyona 04-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sportif faaliyetler askıya alınırken WTE, Covit engelini online olarak aşacak. WTE düzenleyeceği şampiyonayla spor heyecanını devam ettirecek. Sporcular şampiyonaya çektikleri videolarla katılacak ve bu videolar normal şampiyona formatında WTE’nin uluslararası hakemleri tarafından puanlanacak.

Şampiyona 2014 ve üzeri doğumlu tüm sporcuların katılımına açık olarak yapılacaktır. Şampiyonaya katılan sporcular Milli Takımımızı temsil etmiş sayılmayacak olup; milli sporcu belgesi alamayacaklardır.

Şampiyonaya kayıt yapabilmek için sporcuların Uluslararası WT Lisansının bulunması zorunlu tutulurken WT Lisansı olmayanlar ya da Ulusal WT Lisansını Uluslararasına çevirmek isteyenler gerekli evrakları 22 Nisan 2020 tarihine kadar Federasyona kargo yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.

 

Şampiyona kayıtları worldtkd.simplycompete.com adresi üzerinden yapılacak olup son kayıt tarihi 25 Nisan 2020 olarak belirlendi.
*1. Online Avrupa Açık Taekwondo Poomsae Şampiyonası ile ilgili detaylı bilgi:
Resmi TTF Sayfası

 

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