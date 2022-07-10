FIRAT ARSLAN’NIN RAKİBİ ARJANTİNLİ JUAN RODOLFO JUAREZ

Fırat Arslan, 15 Temmuz gecesi Almanya’nın Wuppertal kentinde Arjantinli Juan Rodolfo Juarez ile karşı karşıya gelecek

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 15 Temmuz gecesi Almanya’nın Wuppertal kentinde ringe çıkıyor. Arslan, bugüne kadar çıkmış olduğu karşılaşmaların 20’sini kazanırken, 14’ünü nakavtla sonlandırmayı başaran Arjantinli Juan Rodolfo Juarez ile karşı karşıya gelecek.

Fırat Arslan, rakibinin yetenekli bir sporcu olduğunu, son maçını geçen hafta Arjantin’de gerçekleştirerek kazandığını ifade etti. Ayrıca antrenmanlı ve yeni bir karşılaşmaya hazır bir rakibe karşı mücadele edeceğine dikkat çekti.