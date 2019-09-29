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  • Avrupa Yıldızlar&Gençler Taekwondo Şampiyonası İspanya’nın Marine D’Or Kentinde Düzenlenecek
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    29 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Avrupa Yıldızlar&Gençler Taekwondo Şampiyonası İspanya’nın Marine D’Or Kentinde Düzenlenecek

SİYAHKUŞAK

Avrupa Taekwondo Birliği (TE) tarafından organize edilen Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Marine D’Or kentinde düzenlenecek. Milli Takım şampiyonaya Teknik Direktör Ali Şahin ve geniş antrenör kadrosuyla bay ve bayan sporcularımızdan oluşan geniş bir kadro ile katılacak.

Öte yandan Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’ndan önce Avrupa Taekwondo Birliği (TE) tarafından organize edilen Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Marine D’Or kentinde düzenlenecek.

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