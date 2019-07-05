İngiltere’nin Manchester şehrinde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonasını 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya ile tamamladı.

İngiltere’nin Manchester şehrinde 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya 150 ülkeden 975 sporcu katıldı. Türkiye, şampiyonayı 1’i altın, 1’i gümüş ve 2’si bronz olmak üzere 4 madalya ile tamamladı. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman altın, 67 kiloda Nur Tatar Askari gümüş, 46 kiloda Rukiye Yıldırım ile 73 kiloda Nafia Kuş bronz madalyanın sahibi oldu.

Finalde Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonaya seribaşı olarak katılan İrem Yaman ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra, ikinci turda Tunuslu Ameni Layouni’yi 9-1, üçüncü turda Özbekistan’dan Feruza Sadıkova’yı 28-9, çeyrek finalde Çinli Zongshi Luo’yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. İrem Yaman, yarı finalde Fransız Magda Wiet Henin’i normal süresi 7-7 biten müsabakada uzatmalar sonunda 11-7 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Nur Tatar Askari, rakiplerini mağlup ederek final müsabakası yapmaya hak kazandı.

Kadınlar 67 kiloda mücadele eden son dünya şampiyonu milli taekwondocu Nur Tatar Askari, rakiplerini mağlup ederek final müsabakası yapmaya hak kazandı. Seri başı olan ve ilk turu maç yapmadan geçen milli taekwondocu, ikinci turda Tayvanlı Kuan-yu Chuang’u 18-6, üçüncü turda Ukraynalı Tetiana Tetereviatnykova’yı 13-3, çeyrek finalde ise Ürdünlü Julyana Al-Sadeq’i 9-5 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Finalde Çinli Mengyu Zhang ile karşılaşan Nur Tatar Askari karşılaşmayı 18-9 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra, ikinci turda Guatemalalı Yuliena Pedroza’yı 25-5, üçüncü turda Almanya’dan Ela Aydın’ı 23-18 ve çeyrek finalde evsahibi İngiltere’den Maddison Moore’u 49-7 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Son Avrupa şampiyonu ünvanıyla dünya şampiyonasına katılan 28 yaşındaki Rukiye Yıldırım, yarı finalde son olimpiyat 3’ncüsü ve dünya 2’ncisi Taylandlı Panipak Wongpattanakit ile karşılaştı. Milli taekwondocu, rakibine 25-14 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş, ilk turda Ukrayna’dan Hanna Stepanets’i 22-1, ikinci turda Norveç’den Eliza Frezier Haugen’ı 5-0, çeyrek finalde ise Amerika Birleşik Devletleri’nden Madelynn Gorman-Shore’u 5-4 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Meksikalı Maria Espinoza ile karşılaşan Nafia Kuş, son raunduna 3-2 önde girdiği karşılaşmada rakibine 6-4 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Şampiyonasında mücadele eden diğer sporcularımızın sonuçları ise şu şekilde:

Kadınlar 46 kilo Filiz Ögel: 3. Tur

Kadınlar 53 kilo Zeliha Ağrıs: 2. Tur

Kadınlar 57 kilo Hatice Kübra İlgün: 2. Tur

Kadınlar +73 kilo Sude Bulut: 1. Tur

Erkekler 54 kilo Deniz Dağdelen: 3. Tur

Erkekler 58 kilo Kemal Külük: 1. Tur

Erkekler 63 kilo Ferhat Can Kavurat: Çeyrek final

Erkekler 68 kilo Hakan Reçber: 3. Tur

Erkekler 74 kilo Barış Dağ: Çeyrek final

Erkekler 80 kilo Yunus Sarı: 2. Tur

Erkekler 87 kilo Hasan Can Lazoğlu: 2. Tur

Erkekler +87 kilo Emre Kutalmış Ateşli: 2. Tur