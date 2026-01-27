KiHON (基本)

‘’Nana korobi ya oki’’ (七転び八起き)

‘Başlık olarak seçtiğim bu Japonca özdeyişinin Türkçe karşılığını merak etmeniz için yazımın en sonuna bıraktım.’

Lütfen, Kihon gibi ciddi bir Karate-Do çalışma disiplinini sizlere Savaş sanatları sitemiz Siyahkuşak web’de duyuran, mesleğinde edindiği 40 yıllık Karate tecrübe ve birikimini hiç çekinmeden paylaşan, bu konuda emek harcayan Shihan Morio Higaonna(10.Dan)’nın talebesi bu Karate-ka kardeşinizi anlamaya çalışınız.

Ocak 2010 yılından bugüne kadar güzel sitemiz Siyahkuşak Web’de 16 yıl boyunca mesleğim olan Karate-Do konusunda araştırmalarımı ve fikirlerimi paylaştım bu sütunlarda. Zaten Türkiye Karate camiasında ciddi yazılar yazan, önemli konuları ciddiyetle ele alan kişi sayısı bir elin parmaklarının sayısını geçmez.

Yıllar önce rahmetli üstadım, Shito-Ryu Karateyi ülkemize ilk defa getirip tanıtan Shihan Yenal Karahan hocamızla aynı dergilerde köşe yazıları yazar, federasyon faaliyetlerinde her karşılaşmamızda yazılarımızın yansımalarını tartışırdık.

O genelde Federasyon başkanları ile iyi geçinirdi, ben ise bu başkanlara muhalif idim. Hatta bir keresinde 90’lı yıllarda Taekwon-do eski genel sekreteri Aybars Kılıçhan’ın siyasi bir kararla başımıza federasyon başkanı tayin edilişini yazı konusu yapıp, ağır bir eleştiri yazdım diye beni telefonla arayarak uyarmıştı.

Milenyum çağına girip ben Kanada vizesini aldıktan sonra, yani 26 yıl önce Toronto’ya yerleşip hayatımın kalan kısmını bu güzel şehirde geçirmek için karar verdiğimde, o hiç üşenmez ve o zamanların internet olanaklarından MSN’den beni sesli olarak arayıp bu kararımdan vazgeçirmeye çalışır, emir ile rica arası keskin ifadelerle ‘’Fatih Sensei, lütfen dön ülkene, camiamızın sana ihtiyacı var’’ der, henüz 40 yaşıma bile girmeden ülkeyi/Türkiye’yi terketmemden, yani hicretimden dolayı da hafiften fırçalardı. Kendisini bu satırlarda bir kez daha şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Rabbim onun taksiratını affetsin.(AMiN)

Farkındayım, lafı çok uzattım. 2026 yılına Kihon gibi önemli bir konuda yapmış olduğum çalışma ile giriş yapmak istiyorum..Yine burada fotoğraflarından yararlandığım, bana bu izni veren kıymetli bir ustadan bahsetmek istiyorum. Yıllar önce Toronto’da tanıştığım bu meslektaşım, kendisiyle Ontario Karate Federasyonunda birlikte hakemlik yaptığım Shito Ryu Karate’nin dünyaca tanınan meşhur üstadlarından Sensei A.Tanzadeh,(8.Dan-Kyoshi)’den bahsetmek, bu vesile ile kendisine b’r kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Bu ay içinde, 10 Ocak 2026 tarihinde Toronto’da düzenlenen Ontario eyalet turnuvasında tekrar karşılaştım kendisiyle. Ayaküstü kısa bir sohbet ettik, onu tekrar gördüğüme çok sevindim. Dünyanın bir çok ülkesinde seminerler veren bu Shito-Ryu Karate ustasını ve mücadelesini ayrı bir yazı konusu yapmalıyım.

Katılır veya katılmazsınız, onu bilemem ama özelde Goju-Ryu camiamızda, genelde ise tüm Karate camiamızda olmak üzere uluslararası arenada tartışılan ve yazılan-çizilen konulardan derlediklerimle baş başa bırakıyorum sizi. Şöyle başlamak istiyorum, izninizle;

Sizlere sormuş olsam; düşüncelerinizin sizi bir süreliğine sürüklemesine izin vererek doğada oturdunuz mu hiç?

En başta, yani işin başlangıcında bir an için gözünüzün önündeki her şeyi ama her objeyi gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Daha sonra aynı şeye veya daha başka şeylere bakmaya devam ederek oturduğunuz yere kalırsanız sıkılmaya başlayabilirsiniz… Ama can sıkıntınızı atlatıp geçerseniz ve biraz daha oturursanız, gözünüzden kaçmış olan bazı ayrıntılar tek tek ortaya çıkmaya başlar. Dahasında ne mi olur? Hemen söylemeliyim ki, en ince detayları dahi bir anda farkedersiniz. Farklı bir ağaç, bir çalı, hatta bir hayvanın ‘’her zaman orada olmasına rağmen’’ sanki ilk kez sizin için görünüyor olabileceğini farkedersiniz. Şaşırdınız değil mi?

Bu duygular içindeyken, o an bundan daha eğlenceli ya da daha az sıkıcı bir şey de yapmak isteyebilirsiniz… Diyeceğim o ki; tam da o esnada sadece devam edin, yılmadan, bıkmadan, usanmadan. Hatta bunu yaparken değerli Karate-do hocam Shihan Higaonna(10.Dan)gibi gür bir seda ile Mou ichido”(もう一度) diye de haykırmalısınız her tekniğin sonunda.

Kihon çalışması uzun zaman alsa da size Karate’nin temellerini öğretiyor. Yani bir bina inşa ediyorsunuz ve bunun temelleri çok ama çok sağlam olmak zorunda. Adı üstünde temel eğitim ve temel bilgiler, ’’Karate’nin olmazsa olmazı, yani en temelidir.’’

Bu eğitim sayesinde daha fazla fiziksel güç, daha iyi hassasiyet, daha iyi refleksler ve gücünüzü etki anında (Kime) yoğunlaştırma yeteneği elde edersiniz. Bunun faydalarını ilerleyen Karate-do eğitimi süresinde fazlasıyla farkedeceksiniz.

Uygun Kihon eğitimi ayrıca olası yaralanmalardan kaçınmanıza yardımcı olur. Çok sayıda tekrar, doğal bir vücut tepkisi oluşturmak için oldukça önemlidir.

Farkındalık ve Can Sıkıntısı

Aynı şeyi defalarca yapmayı sıkıcı bulabilirsiniz, ancak zihninizi, duyularınızı ve merakınızı açarsanız, Karate’de hareket etmenin temel teknikleri ve yolları hakkında daha büyük ve daha derin bir anlayış için açılmaya, gelişmeye başlarsınız.

Bu, ustalaşmış, en gelişmiş Karate-ka için olduğu kadar acemi için de önemlidir. Yeni başlayanlar için, hatta ileri aşamalarda bilinçli olarak vücudunuzu kullanmanın yeni yollarını öğrenmeniz gerekir ki bu her tekniğin binlerce kez tekrarını gerektirir. Bir üst seviyede gelişmişler için, onlara tam olarak hakim olmak için tüm tekniklerinizi ısrarla netleştirmeye, parlatmaya ve rafine etmeye devam etmelisiniz.

Kihon’da çok sık rastlanılan sıkıcılığın farklı şekillerde karşınıza çıkabileceğine, tekrar gelebileceğine dikkat edin. Özellikle teknik sizin için oldukça yeniyse, belirli bir miktar tekrardan sonra sıkılmaya başlayabilirsiniz… Bu doğaldır ve eh ne diyelim, güncel siyasi tabirle, ‘’durmak yok, yola devam…’’

Şayet daha da ileri seviyede gelişmiş bir öğrenciyseniz ve teknik sizin için iyi biliniyorsa ve bunu birçok kez tekrarladıysanız, burada da sık sık can sıkıntısının hissedilmesi söz konusudur. Yaptığınız şeye dikkat çekmeye başlarsınız çünkü o tekniği çok iyi bilirsiniz. Bu gelinen durum, genellikle özensiz olduğunuz, küçük detayları unuttuğunuz ve hata yapmaya başladığınızın ilk yeridir. Aman dikkat…İşin püf noktası işte tam da burada…

Yeni başlayan veya çok ileri bir öğrenci olsanız da, eğitmeniz gereken en önemli şey farkındalığınızdır. Bu aslında bir bakıma günlük hayatımızdan farklı değildir…Mesela; farkında olmadan konuşur, farkında olmadan yemek yer veya farkında olmadan uyur veya yürür müsünüz sokakta? Elbette cevabımız kocaman bir hayır olacaktır. Her an, her dakika ve her gün gerçekte ne yaptığımızın farkında olmak zorundayız, olamazsan veya olmaz da direnirsek yaşadığınız bu hayat sizi bir şekilde eleyip geçecektir.

Kihon çalışmaları aslında tekniğinize odaklanmak için,‘’farkındalığınızı eğitmenin’’ çok faydalı bir yoludur. Hayattaki önemsiz gördüğünüz şeylerin belki de o kadar kötü ya da sıkıcı olmadığını anlar ve detayını düşünüp meraklı ve farkındaysak, bu yolla bilgelik kazanabileceğimizi de öğrenebiliriz.

Zihinsel Fayda

Kihon teknikleri “basit” (ve yine de beyninize meydan okuyacak kadar gelişmiş) olmalı, böylece onları düşünmeden tekrar ve tekrar yapabilirsiniz.

Bu şekilde beyninizin “kapatabileceği” bir noktaya ulaşabilir, ancak yine de çoğu şeyin farkında olabilirsiniz ve vücudunuz sadece bu istenilen işi yapar.

Elleri, ayakları, tandeni koordine etme görevi…

Her teknikteki hareketler ve geçişler tüm vücut, beyin hücrelerinizi “canlı” tutmak için çok faydalıdır.

Kihon tekniklerini gerçekleştirirken rakipleri veya diğer engelleri görselleştirmek, daha hassas ve odaklanmış olmanın yanı sıra daha güçlü olmanıza yardımcı olur. Kihon pratiği sırasında kesin hareketlere odaklanmak vücut farkındalığını ve kontrolünü geliştirir.

Beyninizin tükenmenize, kendinize acımanıza ve vazgeçme dürtünüzü kışkırtmasına rağmen, çok sayıda fiziksel teknik tekrarını gerçekleştirirken “serbest akışta” olmasına izin vermek, ancak kendinizin farkında olabileceği daha derin bir boyuta, “boşluk” veya ‘zen benzeri’’ bir duyguya yol açabilir. Bu aşamaya geldiğinizde eğer vazgeçiyorsanız bu duruma bird aha asla ulaşamayacaksınızdır.

Zihinsel güç ve ısrar oluşturmaya yardımcı olacak en önemli şey, kendinize karşı verdiğiniz sözü tutmaktır. Bazı şeyleri belirli günlerde, belirli saatlerde ve yine belirli sayıda tekrarlamaya karar verdiğinizde, kendinize söz verdiğinizden ötürü onları, o sıralamayı, o programı, o tekniği ısrarla takip etmeniz gerekir. Öyle hızlanır, öyle bir aşamaya gelirsiniz ki, hatta bir bakmışsınız o vazgeçmek istediğiniz noktayı bile geçersiniz.

Bir başka önemli boyut da şudur ki; Kendinize bir söz verdiğinizde, kendi vaatlerinize güvenemezseniz, başkalarına nasıl güvenebileceğinize veya başkalarının size güvenmesini nasıl bekleyebileceğinizi de sorgulayın.

Kihon aslında o kadar basit de değildir elbette…

Örneğin; Heiko dachi’de bir Age-uke(yükselen blok) alın; kollar göğsün önünden geçiyor, bir kol otomatikman yukarı çıkıyor ve bir yumruk alnın önünde başın hemen üstünde duruyor, diğeri koltuk altına iniyor. Biliyorsunuz ki bu durumda kollar birbirine zıt şekillerde döner, hareket eder. Ayaklar paraleldir ve ayak parmakları yere, tatamiye sımsıkı yapışmış gibidir, hareket anında dizler hafifçe bükülür. Etki anında ise Tanden-genel karın bölgesi sıkıdır.

Tanden’e de kısaca değinmekte yarar var. Vücudumuzun enerji ve fiziksel merkezi diyebiliriz. Burası göbek deliğimizin birkaç parmak altında yeralır, güç ve denge için hayati öneme sahiptir. Zihninizin, bedeninizin ve ruhunuzun birleşerek istikrarlı bir güç olmasını sağlar. Bu ve daha fazla ufak noktaların beynimiz, sinir sistemimiz ve vücudumuz tarafından hissedilip halledilmesi gerekiyor. Aslında genel olarak düşündüğünüzde bu oldukça büyük bir görevdir.

Geleneksel Karate de bir teknikte iyice ustalaşmak için 10.000 tekrar yapmanız gerektiği söylenir… Yani 10.000’in gerçekte kaç tane olduğunu görmek için biraz hesaplama yapalım mı?

Örneğin her gün 100 tane Age Uke yaparsınız. O zaman her iki kolunun da 10.000 Age Uke’yi yapması yaklaşık 6 ay sürecektir.

O zaman severek çizdiğin favori Kata’nı düşün…

Belirli bir kata’nın kaç kez tekrarı, her gün yapabileceğiniz bir sayıya tekabül eder?

Diyelim ki her gün 10 kata yaparsınız, o zaman bu hedeflenen sayını tamamlamak için 2 yıl 8 ay boyunca yapmak zorunda kalırsınız.

Goju-Ryu’da sadece 13 kata’mız var, sanırım bir Karate-ka’ya ömür boyu yeterli!

Kendini savunmaya hazırla – Savaşa Hazırlan.

Can sıkıntısını aşmak için, önemsiz olanı geçmek, önünüze çıkan zorluklar karşısında durmamak için zihninizin ürettiği yapay bahanelerinizi geride bırakmakmalısınız.

Kendinize acımanız, tükendiğiniz noktayı geçmiş olmak, daha fazla gidemeyeceğinizi düşündüğünüz o noktayı aşmak, vücudunuzda hissedilen muhtelif ağrıları, rahatsızlıkları unutmak size beyninizin ödül merkezlerinin salgıladığı endorfin sayesinde olacaktır. Böylesi ağır idmanlar sonrasında büyük keyif alacak ve inanın çok mutlu olacaksınız. Endorfin’in faydaları arasında bulunan doğal ağrı kesici etkisi ve potansiyel bilişsel destek sayesinde özgüveninizin artmasına, kaygı/depresyon belirtilerinin azalmasına yol açar.

Bu, kendi sınırlarınızı güvenli bir şekilde aşmanın en önemli bir metodudur/bir yoludur.

Bu sizin gerçek dövüş becerilerinizdir aslında. Kihon’u ihmal etmek, ilerlemeyi engelleyen ve daha sonra öğrenmeyi gerektirecek uygunsuz alışkanlıklara yol açabilir.

İşte tam da bu yüzden diyoruz ki; asla pes etmeyin. Yani yazımızın başlığına dönecek olursak; Nana korobi Ya oki. (Yedi kez düşsenizde, sekizinci kez ayağa kalkın.)



Fatih İNCE

Chief Instructor, 5.Dan

TOGKF/TÜRKİYE

(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)