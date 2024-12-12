BAHRİ TANRIKULU: “SAYIN Dr. CHOUE’NİN TÜRKİYE ZİYARETİ SIRASINDA PLANLADIĞIMIZ PROJELERİ SOMUT HALE GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUM!”

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***Türk Mücadele Sporları Kurultayı. Zeytnburnu Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Seminer Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Kurultay saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra açılış konuşmasını yapan Ayhan Kisrure Türk Spor tarihini anlattı.
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Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue, Türkiye’ye davet edildi.

   TTF Başkanı Bahri Tanrıkulu, WT Başkanı Choue’yi Türkiye’ye davet ettiklerini ifade etti. Başkan Tanrıkulu, “Türkiye olarak, taekwondonun efsane isimlerini ülkemizde ağırlamak ve genç sporcularımıza ilham vermek için sabırsızlanıyoruz. Sayın Dr. Choue’nin Türkiye’yi ziyareti sırasında, hem genç sporcularımızla bir araya geleceğine hem de planladığımız projeleri daha somut hale getireceğimize inanıyorum. Türkiye Taekwondo Federasyonu olarak, taekwondonun uluslararası arenadaki gücünü artırmak ve sporumuzu yeni nesillere ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşmanın, Türk taekwondosunun daha da ileriye taşınması adına bir dönüm noktası olacağına inancımız tamdır” dedi.

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