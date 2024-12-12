ESKİ UFC ŞAMPİYONU DEMETRİOUS JOHNSON GERİ DÖNÜŞE HAYIR DEDİ

Eski şampiyon Demetrious Johnson, Octagon’a geri dönüş teklifini kabul etmedi. Johnson, “Dövüş için bana 2 milyon dolar teklif ettiler, reddettim.” dedi.

UFC sinek sıklet şampiyonu Alexandre Pantoja, Cumartesi gecesi UFC 310’da Kai Asakura’yı yenerek kemerini korudu. Pantoja, daha teri soğumadan en iyi dövüşçülerinden birine meydan okudu. Bu yılın başlarında, ONE Championship’te başarılı bir maçın ardından emekli olan Johnson, aktif yarışmalardan uzak kalmış olmasına rağmen geri dönüş için teklif alan dövüşcüydü.

Pantoja şimdi mirasını sağlamlaştırmak için tüm zamanların en iyileriyle karşılaşmayı hedefliyor olsada rakibi için başka seçenekleri değerlendirmesi gerekiyor. Johnson, “Dövüş için bana 2 milyon dolar teklif ettiler! Reddettim, çünkü artık dövüşmek istemiyorum” diye belirtiyor.

Johnson UFC’de 11 kez kemer savunması yapmış olup, bu göstergeyle rekoru elinde bulunduruyor. Amerikalı dövüşçü Eylül başında kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.