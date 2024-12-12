FLAŞ HABER
***Türk Mücadele Sporları Kurultayı. Zeytnburnu Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Seminer Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Kurultay saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra açılış konuşmasını yapan Ayhan Kisrure Türk Spor tarihini anlattı.
ULUSLARARASI 34. BOĞAZİÇİ KARATE ŞAMPİYONASI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
ULUSLARARASI 34. BOĞAZİÇİ KARATE ŞAMPİYONASI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
FLAŞ! TARİHE TARİH ATILDI! İLK TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI İSTANBUL’DA YAPILDI…
FLAŞ! TARİHE TARİH ATILDI! İLK TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI İSTANBUL’DA YAPILDI…
TTF BAŞKANI BAHRİ TANRIKULU WT BAŞKANI CHUNGWON CHOUE İLE BULUŞTU
TTF BAŞKANI BAHRİ TANRIKULU WT BAŞKANI CHUNGWON CHOUE İLE BULUŞTU
TAEKWONDO ARALIK DÖNEMİ SİYAHKUŞAK VE DAN SINAVLARI YAPILACAK
TAEKWONDO ARALIK DÖNEMİ SİYAHKUŞAK VE DAN SINAVLARI YAPILACAK
ULUSLARARASI BOĞAZİÇİ KARATE ŞAMPİYONASI’NIN TARİHİ DEĞERİ!
ULUSLARARASI BOĞAZİÇİ KARATE ŞAMPİYONASI’NIN TARİHİ DEĞERİ!
TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI, “DEĞERLİ TÜRK SPOR CAMİASINA!”
TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI, “DEĞERLİ TÜRK SPOR CAMİASINA!”
TAHA AKGÜL: “ADİL, ŞEFFAF, SAYGI ÇERCEVESİNDE GERÇEK BİR SEÇİMİN TÜM CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM.”
TAHA AKGÜL: “ADİL, ŞEFFAF, SAYGI ÇERCEVESİNDE GERÇEK BİR SEÇİMİN TÜM CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM.”
GÜREŞ FEDERSYONU İÇİN TAHA AKGÜL VE SELÇUK ÇEBİ YARIŞACAK
GÜREŞ FEDERSYONU İÇİN TAHA AKGÜL VE SELÇUK ÇEBİ YARIŞACAK
ERCÜMENT TAŞDEMİR: “ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK!”
ERCÜMENT TAŞDEMİR: “ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK!”
UFC 310 BU GECE T-MOBİLE ARENA’DA…
UFC 310 BU GECE T-MOBİLE ARENA’DA…

ESKİ UFC ŞAMPİYONU DEMETRİOUS JOHNSON GERİ DÖNÜŞE HAYIR DEDİ

ESKİ UFC ŞAMPİYONU DEMETRİOUS JOHNSON GERİ DÖNÜŞE HAYIR DEDİ

Eski şampiyon Demetrious Johnson, Octagon’a geri dönüş teklifini kabul etmedi. Johnson, “Dövüş için bana 2 milyon dolar teklif ettiler, reddettim.” dedi.

UFC sinek sıklet şampiyonu Alexandre Pantoja, Cumartesi gecesi UFC 310’da Kai Asakura’yı yenerek kemerini korudu. Pantoja, daha teri soğumadan en iyi dövüşçülerinden birine meydan okudu. Bu yılın başlarında, ONE Championship’te başarılı bir maçın ardından emekli olan Johnson, aktif yarışmalardan uzak kalmış olmasına rağmen geri dönüş için teklif alan dövüşcüydü.

 Pantoja şimdi mirasını sağlamlaştırmak için tüm zamanların en iyileriyle karşılaşmayı hedefliyor olsada rakibi için başka seçenekleri değerlendirmesi gerekiyor. Johnson, “Dövüş için bana 2 milyon dolar teklif ettiler! Reddettim, çünkü artık dövüşmek istemiyorum” diye belirtiyor.

Johnson UFC’de 11 kez kemer savunması yapmış olup, bu göstergeyle rekoru elinde bulunduruyor. Amerikalı dövüşçü Eylül başında kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.