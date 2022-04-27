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Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası Bulgaristan’ın Sofya Kentinde Yapılacak…

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası Bulgaristan’ın Sofya Kentinde Yapılacak…

2022 Avrupa Judo Şampiyonası 29 Nisan – 1 Mayıs 2022 tarihleri ​​arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde yapılacak.

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası 29 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek. Şampiyonaya 40 ülkeden şu ana kadar 156’sı kadın ve 207’si erkek judocu kayıt yaptırırken, Ay-Yıldızlı ekibimiz kadınlar ve erkekler katagoride mücadele verecek. Şampiyona öncesi Judo Milli Takımı hazırlıklarını İstanbul’da tamamlarken Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, “Sizler, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nın iskelet kadrosunu oluşturanlar arasında olduğunuzun bilincinde, müsabakalarda en iyi sonuçları almak için mücadele edin. Bu organizasyona ilk kez katılanlar için de rakiplerini tanıma ve maç tecrübelerini arttırması yönünden önemli olacaktır” dedi.

Milli Takım Kafilesi:

Kadınlar

48 Kiloda Sıla Ersin, Merve Azak,

57 Kiloda Hasret Bozkurt,

63 Kiloda Ayten Yeksan,

70 Kiloda Minel Akdeniz, Fidan Ögel,

+78 Kiloda Hilal Öztürk, Sebile Akbulut,

Erkekler

60 Kiloda Mihraç Akkuş,

66 Kiloda Ejder Toktay,

73 Kiloda Umalt Demirel.

81 Kiloda Vedat Albayrak,

90 Kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın,

+100 Kiloda Munir Ertuğ.

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