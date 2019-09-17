Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müsabayı Büyük Bir Heyecanla Takip Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rıza Kayaalp’in maçını büyük bir heyecanla ekrandan takip etti. Dünya şampiyonluğunun ardından elde ettiği tarihi başarıdan dolayı güreşimizi kutladı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rıza Kayaalp’i Dünya şampiyonluğundan dolayı kutladı. Müsabayı büyük bir heyecanla ekrandan takip eden Recep Tayyip Erdoğan maç biter bitmez Rıza’yı elde ettiği tarihi başarıdan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Twitter’dan bir mesaj yayımlayarakta milli sporcuyu tebrik etti. Erdoğan paylaşımında “Dünya Güreş Şampiyonası’nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’i gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU’DA RIZA KAYAALP’İ KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Kayaalp’i telefonla arayarak başarısından dolayı kutladı.