  • Anasayfa/
  • Güreş/
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müsabayı Büyük Bir Heyecanla Takip Etti
  • /

    18 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müsabayı Büyük Bir Heyecanla Takip Etti

SİYAHKUŞAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rıza Kayaalp’in maçını büyük bir heyecanla ekrandan takip etti. Dünya şampiyonluğunun ardından elde ettiği tarihi başarıdan dolayı güreşimizi kutladı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rıza Kayaalp’i Dünya şampiyonluğundan dolayı kutladı. Müsabayı büyük bir heyecanla ekrandan takip eden Recep Tayyip Erdoğan maç biter bitmez Rıza’yı elde ettiği tarihi başarıdan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Twitter’dan bir mesaj yayımlayarakta milli sporcuyu tebrik etti. Erdoğan paylaşımında “Dünya Güreş Şampiyonası’nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’i gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU’DA RIZA KAYAALP’İ KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Kayaalp’i telefonla arayarak başarısından dolayı kutladı.

Benzer İçerikler
Güreşte 4 Madalya ve 4 Olimpiyat Kotası
Flaş Güreşte 4 Madalya ve 4 Olimpiyat Kotası
Karate 1 A Serisi’nin Santiago Etabında Altın Yağmuru
Haberler Karate 1 A Serisi’nin Santiago Etabında Altın Yağmuru
Eray Şamdan Japon Spocuyu Hakem Kararıyla 5-0 Yenerek Şampiyon Oldu
Flaş Eray Şamdan Japon Spocuyu Hakem Kararıyla 5-0 Yenerek Şampiyon Oldu
1.Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Siklet Kyokushin Karate Şampiyonası Düzenlenecek.
Haberler 1.Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Siklet Kyokushin Karate Şampiyonası Düzenlenecek.
Taha AKGÜL’den Gümüş Madalya
Güreş Taha AKGÜL’den Gümüş Madalya
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), İran’ı Men Etti
Flaş Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), İran’ı Men Etti
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !