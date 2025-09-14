RAFET METİN ÇETİNKAYA’NIN SESSİZ GÜCÜ

Karate salonlarının kendine özgü kokusunu, ritmini ve disiplinini en iyi bilenlerden biriyim. Yıllardır tanıdığım Rafet Metin Çetinkaya, bu dünyaya yalnızca sporcu ya da antrenör olarak değil, adeta bir “yaşam rehberi” olarak dokundu. Onu izlerken gördüğüm en önemli şey, madalya ya da unvanların asıl hedef olmamasıydı. Onun için en büyük kazanç, yetiştirdiği insanların kalplerine bıraktığı izdi.

Uluslararası Hakem, Bitmeyen Öğrencilik

Rafet Hoca, sadece antrenörlüğüyle değil, *uluslararası karate hakemi *kimliğiyle de saygı gören bir isim. 2017 yılında Karadağ’da (Montenegro) düzenlenen sınavda, onunla birlikte uluslararası hakem unvanını kazanmanın heyecanını yaşamak benim için de unutulmaz bir anı oldu. Hakemlikteki titizliği ve adalet anlayışı, antrenörlük deneyimine ayrı bir derinlik kattı. Sık sık şu sözü tekrarlar: “Hakemlik bana sabrın ve tarafsızlığın gerçek anlamını öğretti.”

*Disiplin kaynağı *

Polislik mesleğinden gelen disiplinini karateye ustalıkla taşıdı. Derslerde en küçük ayrıntıya bile dikkat eder ve her zaman şunu vurgular: “Doğru teknik, doğru karakterin aynasıdır.” Bu yaklaşımı sayesinde yüzlerce sporcusuna yalnızca teknik değil, hayata dair sağlam bir duruş da kazandırdı.

5. Kademe ile Taçlanan Yolculuk

Yakın zamanda aldığı 5. Kademe Teknik Direktörlük belgesi, 45 yılı aşan emeğinin önemli bir simgesi oldu. Biz onu çoktan “ustaların ustası”olarak görüyorduk ama 63 yaşında böylesi zorlu bir süreci başarıyla tamamlaması, azmin ve öğrenmenin yaş tanımadığını bir kez daha gösterdi.

Karateden Hayata, Hayattan Karateye

Rafet Hoca’nın karate anlayışı salonla sınırlı değil. Duruşu, konuşması ve insanlara yaklaşımı, karate felsefesinin tüm izlerini taşıyor. Bu yüzden öğrencileri için sadece bir antrenör değil; bir yol gösterici, ağabey, hatta kimi zaman bir baba figürü.

Benim için Rafet Metin Çetinkaya, yalnızca karateye değil, insanı insan yapan değerlere adanmış bir hayatın adı. Onunla aynı dönemde nefes almış, aynı salonda ter dökmüş biri olarak gurur duyuyorum. Ve biliyorum ki onun hikâyesi, genç kuşaklara hep şu mesajı iletecek:

“Disiplin ve tutku varsa, gerçek başarı zaten yoldadır.”

Vasfi AŞÇI & SİYAHKUŞAK